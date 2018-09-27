Бронированный внедорожник BMW X5 в России получил ОТТС

Новое ОТТС появилось в базе Росстандарта, благодаря которой и стало известно о намерении производителя продавать в России новый вариант своего внедорожника.

Создан этот автомобиль на платформе BMW X5 с индексом F15. В документах указано, что машина получит защиту по стандарту VR6, а это означает, что её броня выдержит обстрел из автомата Калашникова.

Вес такого автомобиля составляет 3055 килограммов, а в движение он приводится турбированным восьмицилиндровым двигателем с рабочим объёмом цилиндров 4,4 литра.

Мощность силового агрегата составляет 450 лошадиных сил.