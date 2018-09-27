Российский гонщик на Renault Twizy установил новый рекорд подъема в гору

На маленьком электрическом автомобиле Renault Twizy российский гонщик Андрей Леонтьев установил новый рекорд — «Самый быстрый набор высоты серийным электромобилем на дороге общего пользования при перепаде высот в один километр».

Заезд проводили на участке дороги «Кисловодск — Джилы Су». Старт электрокара был на высоте 1223 метра, а финиш на высоте 2223 метра над уровнем моря.

Отрезок дороги в 15 800 метров удалось на электрическом автомобиле преодолеть со средней скоростью 60 км/ч. Таким образом, скороподъемность электрокара составила 1,06 м/с.

Напомним, Renault Twizy это двухместный электрический автомобиль с электромотором мощностью 11 л.с. и аккумулятором 6,1 киловатт-часа.

Максимальная скорость этого автомобиля длинной всего 2,3 м., составляет 80 км/ч. На одном заряде Twizy по неофициальным данным может проехать до 100 км.