Audi до 2025 года выпустит 12 полностью электрических моделей

Представители немецкой марки рассказали о своих планах по выпуску новых моделей до 2025 года.

Согласно новому плану компании, в течении семи лет будет выпущено 12 новых электрических моделей, которые выйдут на ключевые для марки рынки.

Около трети из этих новинок будут электрифицированными версиями уже существующих моделей. Среди электрических автомобилей называют Audi e-tron и Audi e-tron Sportback.

Последний дебютирует в следующем году. Будут в модельном ряду и другие модели с гибридной или полностью электрической установкой в кузове Avant и Sportback.

На новейшей платформе уже в конце этого года дебютирует Audi e-tron GT. Технологии, которые применят в этом купе, разрабатывались совместно с Porsche.

Также с этими специалистами разрабатывается и платформа PPE (Premium Platform Electric), которая станет основой для массовых электрических моделей.