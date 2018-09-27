Новый рекорд скорости установил самый быстрый в мире сарай

В мире в единственном экземпляре существует сарай на колесах. Это переделанный Volkswagen Passat и принадлежит этот автомобиль гражданину Великобритании.

Владелец необычного автомобиля недавно установил новый мировой рекорд, который смог разогнать сарай до 163,34 километра в час. Заезд был организован на пляже в британском Кармартеншире.

В основе дома лежит полноприводный универсал Passat, но при переделке от донора остался только пол и мотор, который в дальнейшем был заменен на более мощный.

По словам автора проекта, на все работы по переделке универсала он потратил в пересчете 1,1 млн рублей. Стоит отметить, что на своем сарае автовладелец может ездить по городским дорогам.