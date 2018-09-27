Honda вывела на дорожные тесты новое поколение Fit/Jazz

Автомобиль новой генерации был замечен фотошпионами, правда кузов его прикрыт камуфляжной пленкой.

Серийная версия нового поколения Fit, известного на некоторых рынках еще и как Jazz, будет представлена в следующем году, а пока модель проходит тестирование.

По предварительной информации, в основе нового Fit/Jazz расположится новая платформа. В экстерьере произойдут изменения, но в целом автомобиль будет узнаваем.

В линейке двигателей будет литровый турбированный двигатель объемом один литр, а также гибридная силовая установка.

Предполагается, что Fit/Jazz после смены поколений поступит на рынок осенью будущего года.