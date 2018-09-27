Skoda в Париж на мотор-шоу привезет новый концепт Vision RS, который даст представление, как будут выглядеть будущие спортивные модели марки.
Концепт-кар Skoda Vision RS оснастят гибридным двигателем
Чешская компания опубликовала дизайн скетчи нового концептуального хэтчбека, который получил название Skoda Vision RS.
Помимо изображений автопроизводитель раскрыл основные технические характеристики концепта.
В Skoda Vision RS будет установлена гибридная силовая установка, состоящая из 1,5-литрового 150-сильного турбомотора и электрического двигателя со 102-сильной отдачей.
Суммарная мощность Vision RS составляет 245 л.с. Также в хэтчбеке установили 13-киловаттную литий-ионную батарею.
На электрической тяге концепт способен проехать до 70 км. С такой силовой установкой автомобиль разгоняется от 0 до 100 км/ч за 7 секунд.
Размеры Skoda Vision RS составляют: длина – 4,3 м, ширина – 1,8 м, высота – 1,4 м. Размер колесной базы 2,6 м.
В описании дизайн скетчей указали, что при разработке концепта особое внимание уделили аэродинамике, в том числе в автомобиле установлен большой спойлер и диффузор.
Предполагается, что ряд дизайнерских решений от Vision RS будут реализованы в Skoda Rapid нового поколения. Показ концепта состоится на Парижском автосалоне в октябре.