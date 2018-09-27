Концепт-кар Skoda Vision RS оснастят гибридным двигателем‍

Skoda в Париж на мотор-шоу привезет новый концепт Vision RS, который даст представление, как будут выглядеть будущие спортивные модели марки.

Чешская компания опубликовала дизайн скетчи нового концептуального хэтчбека, который получил название Skoda Vision RS.

Помимо изображений автопроизводитель раскрыл основные технические характеристики концепта.



В Skoda Vision RS будет установлена гибридная силовая установка, состоящая из 1,5-литрового 150-сильного турбомотора и электрического двигателя со 102-сильной отдачей.

Суммарная мощность Vision RS составляет 245 л.с. Также в хэтчбеке установили 13-киловаттную литий-ионную батарею.

На электрической тяге концепт способен проехать до 70 км. С такой силовой установкой автомобиль разгоняется от 0 до 100 км/ч за 7 секунд.



Размеры Skoda Vision RS составляют: длина – 4,3 м, ширина – 1,8 м, высота – 1,4 м. Размер колесной базы 2,6 м.

В описании дизайн скетчей указали, что при разработке концепта особое внимание уделили аэродинамике, в том числе в автомобиле установлен большой спойлер и диффузор.

Предполагается, что ряд дизайнерских решений от Vision RS будут реализованы в Skoda Rapid нового поколения. Показ концепта состоится на Парижском автосалоне в октябре.