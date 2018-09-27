«АвтоВАЗ» рассекретил «заряженную» версию Lada Granta Sport

В Санкт-Петербурге была представлена новая версия спортивного хэтчбека на базе обновленной Lada Granta.

Это не серийная модель, так как ее подготовили для участия в раллийном монокубке Lada Rally Cup и она получила название Granta R1.

Технические характеристики «заряженного» хэтчбека пока не называют, но на снимках видно, что автомобиль полностью готов к заездам.

В нем установлен каркас безопасности, спортивные кресла, также стоит отметить большой спойлер на крыше.

Ранее «АВТОВАЗ» выпускал Lada Kalina NFR. Этот автомобиль в дилерских центрах можно было заказать за 850 000 рублей.

В «заряженной» Калине под капотом устанавливался 1,6-литровый 136-сильный мотор, который обеспечивал разгон от 0 до 100 км/ч за 9,2 секунды.



