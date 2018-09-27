УАЗ запатентовал УАЗ «Профи» с грузопассажирским кузовом

В Роспатенте зарегистрировали новый УАЗ «Профи» с кузовом «фургон» и по предварительным данным производство такой модели будет осуществляться на «Автодом73».

Компания «Автодом73» уже давно сотрудничает с УАЗом и в прошлом году она показала первую модификацию «Профи» с кузовом фургон. Тогда была продемонстрирована спецверсия «скорая помощь».

Уже известно, что кузов будет изготавливается из стальных труб, а панели облицовки будут пластиковыми. В фургоне будет боковая дверь и две задние.

Исходя из базы Роспатента размеры УАЗ «Профи» с новым кузовом будут следующими: длина – 6150 мм, ширина – 1990 мм, высота – 2500 мм, а колесная база 3 500 мм.

На рынке будут предлагаться грузовые и пассажирские версии фургона. Скорее всего будут представлены версии «скорой помощи» и школьный автобус.