Дилеры Chery начали получать первые партии обновленного Tiggo 7 FLY

Китайская компания уже начала осуществлять отгрузку дилерам первых партий обновленного кроссовера Tiggo 7 FLY, хотя его официальная презентация состоится 27 сентября.

Обновленный кроссовер отличается от предшественника слегка обновленной внешностью, где появился модернизированный передний бампер, обновленная решетка радиатора, новые противотуманные фары и задние фонари.

Список доступного оборудования автомобиля пополнился новыми системами и опциями, а вот в линейке двигателей изменений не произошло и автомобиль по-прежнему будет предлагаться с полуторалитровым 147-сильным двигателем, оснащенным турбиной.

В паре с ним будет работать 6-скоростная механика или автомат, а система привода будет только на переднюю ось.