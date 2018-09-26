В Daimler объявили о смене председателя правления в 2019 году

Дитер Цетше с мая 2019 года не будет занимать должности главы подразделения Mercedes-Benz Cars и председателя правления в концерне Daimler AG.

Сегодня состоялось заседание наблюдательного совета Daimler AG, по результатам которого было принято решение сменить председателя правления в 2019 году.

Вместо Дитера Цетше этот пост займет Ола Каллениус, а первый сможет занять место председателя наблюдательного совета с 2021 года.

Ола Каллениус займёт пост на пять лет, после чего он будет рекомендовать на свое место Цетше.

Пост Ола Каллениус займет Маркус Шефер, который станет отечественным за разработку автомобилей.