Дитер Цетше с мая 2019 года не будет занимать должности главы подразделения Mercedes-Benz Cars и председателя правления в концерне Daimler AG.
В Daimler объявили о смене председателя правления в 2019 году
26.09.2018 16:28
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Сегодня состоялось заседание наблюдательного совета Daimler AG, по результатам которого было принято решение сменить председателя правления в 2019 году.
Вместо Дитера Цетше этот пост займет Ола Каллениус, а первый сможет занять место председателя наблюдательного совета с 2021 года.
Ола Каллениус займёт пост на пять лет, после чего он будет рекомендовать на свое место Цетше.
Пост Ола Каллениус займет Маркус Шефер, который станет отечественным за разработку автомобилей.
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