«АвтоВАЗ» начнет выпускать пикапы на базе новой Lada Granta

В России спецавтомобилями на базе Lada занимается компания «ВИС-Авто», а это дочерняя фирма «АвтоВАЗа» и согласно последним данным она готовит новый пикап на базе обновленной Granta.

Фото «каблучка» на базе Granta было опубликовано в паблике «Lada Vesta клуб». Как можно заметить, машина выкрашена в белый цвет и у нее «передок» полностью повторяет новую «Гранту».

Сообщается, что первые пикапы будут скоро собраны и направлены на омологацию в «АвтоВАЗ».

В дальнейшем их начнут производить на собственном предприятии «ВИС-Авто».