Эксперты назвали ТОП-10 самых популярных дизельных автомобилей в РФ

В России легковые автомобили с дизельными моторами не пользуются спросом, и те которые есть в основном являются внедорожниками.

На 1 июля 2018 года в автопарке РФ насчитывалось 2,12 млн авто с дизельным ДВС, а это 5% от общего количества зарегистрированных легковых автомобилей.

Такие данные приводит аналитическое агентство «АВТОСТАТ» со ссылкой на собственное исследование.

Машин с дизельным мотором больше всего насчитывается Toyota Land Cruiser Prado – 86,7 тыс. ед., а еще 76,7 тыс. ед. зарегистрировано Toyota Land Cruiser.

Также в России большое количество дизельных Mitsubishi Pajero и пикапов Toyota Hilux. Их автопарк составил 66,1 и 63,2 тыс. ед. соответственно.

Также в ТОП-10 самых популярных дизельных авто России вошли Volkswagen Touareg — 61 тыс. ед. и Mitsubishi Pajero Sport – 58, 7 тыс. ед.

Большим спросом раньше пользовалась и дизельная версия японского пикапа Mitsubishi L200. По данным аналитиков сейчас в автопарке таких машин насчитывается 58,2 тыс. ед.

Еще в «десятке» оказались KIA Sorento – 55 тыс. ед. и SsangYong Kyron – 48,1 тыс. ед. Замыкает список Hyundai Santa Fe с результатом 48 тыс. ед.