Летающий автомобиль Terrafugia появится в продаже в 2019 году

В конце октября американская компания Terrafugia, входящая в состав концерна Geely, начнет принимать заказы на летающий автомобиль.

Первые экземпляры машины начнут поставлять клиентам в 2019 году. Информации про летающий автомобиль от Terrafugia пока не очень много.

Известно, что он будут оснащаться гибридной силовой установкой и в его салоне могут разместится только два человека.

Стоит отметить, что для взлета и посадки гибридной машине нужна взлетная полоса, при этом подготовка к полету займёт всего минуту.

Сколько стоит летающий автомобиль от Terrafugia пока неизвестно, так как разработчики еще не определили цену на него.

Напомним американская компания уже разрабатывает TF-2. Это тоже летающий автомобиль, но у него уже будет вертикальный взлет и такая же посадка.

Презентация этой модели состоится в 2018 году, но продажу она поступит в 2023 году.