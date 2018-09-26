В конце октября американская компания Terrafugia, входящая в состав концерна Geely, начнет принимать заказы на летающий автомобиль.
Летающий автомобиль Terrafugia появится в продаже в 2019 году
26.09.2018 15:57
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Первые экземпляры машины начнут поставлять клиентам в 2019 году. Информации про летающий автомобиль от Terrafugia пока не очень много.
Известно, что он будут оснащаться гибридной силовой установкой и в его салоне могут разместится только два человека.
Стоит отметить, что для взлета и посадки гибридной машине нужна взлетная полоса, при этом подготовка к полету займёт всего минуту.
Сколько стоит летающий автомобиль от Terrafugia пока неизвестно, так как разработчики еще не определили цену на него.
Напомним американская компания уже разрабатывает TF-2. Это тоже летающий автомобиль, но у него уже будет вертикальный взлет и такая же посадка.
Презентация этой модели состоится в 2018 году, но продажу она поступит в 2023 году.
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