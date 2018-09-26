Новая спецверсия для Ghibli будет отличаться внешне, тогда как в линейке двигателей будут присутствовать все те же силовые установки.
Седан Maserati Ghibli получил лимитированную версию Ghibli Ribelle
26.09.2018 15:52
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Седан Maserati Ghibli получил лимитированную версию Ghibli Ribelle, которую выпустят ограниченным тиражом в количестве всего 200 штук.
Особый седан будет выполнен в черном эксклюзивном цвете.
В черном и рубиновом цвете выполнят интерьер, а колесные диски размером 19 дюймов получили особый дизайн.
Заказать Maserati Ghibli Ribelle предлагают с любым из доступных для седана моторов.
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