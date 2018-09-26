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Седан Maserati Ghibli получил лимитированную версию Ghibli Ribelle

Новости
26.09.2018 15:52
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Новая спецверсия для Ghibli будет отличаться внешне, тогда как в линейке двигателей будут присутствовать все те же силовые установки.

Седан Maserati Ghibli получил лимитированную версию Ghibli Ribelle, которую выпустят ограниченным тиражом в количестве всего 200 штук.

Особый седан будет выполнен в черном эксклюзивном цвете.

В черном и рубиновом цвете выполнят интерьер, а колесные диски размером 19 дюймов получили особый дизайн.

Заказать Maserati Ghibli Ribelle предлагают с любым из доступных для седана моторов.

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