Новый Mercedes-Benz GLE появится на рынке РФ в 1 квартале 2019 года

В то время как мировая премьера нового поколения Mercedes-Benz GLE состоится только в следующем месяце и будет проходить в Париже, новинку уже анонсировали в России.

Как сообщила пресс-служба Mercedes-Benz в России, новый GLE появится на рынке РФ в 1 квартале 2019 года. Пока о стоимости и комплектациях кроссовера информации не приводят.

Его серийное производство стартует на предприятии в США. Кроссовер получил изменения в экстерьере и в салоне. Он создавался на новой платформе, за счет чего изменились некоторые показали габаритов, а также объём багажного отделения.

Список оборудования дополнился новыми системами безопасности и помощи водителю, а в линейке двигателей будут присутствовать дизельные, бензиновые и гибридные установки.

Более подробно о новом Mercedes-Benz GLE портал «ТвоёАвто» сообщал, когда состоялась онлайн презентация автомобиля.