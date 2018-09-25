Из-за поломки двигателя владелец Lada Granta отсудил у дилера 1,4 млн рублей

Купленная летом 2015 года Lada Granta через полгода вышла из строя. Как оказалось у нее сломался двигатель.

В дилерском центре, где приобретался автомобиль заявили, что это не гарантийный случай и в поломке виноват сам автовладелец. Стоит отметить, что Granta еще находилась на гарантии.

Обратившись в суд владелец автомобиля предоставил результаты экспертизы, в которой было указано, что поломка мотора попадает под гарантийный случай. В связи с этим ремонт должен был осуществляться за счет дилера.

Суд рассмотрел иск гражданина и выписал продавцу штраф в размере 700 тысяч рублей, а также обязал выплатить автовладельцу 1,4 млн рублей.

Еще суд продлил гарантию на автомобиль. Стоит отметить, что в 2015 году за Lada Granta заплатили 381 тысячу рублей.