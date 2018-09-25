Названы самые популярные автомобили в Европе по итогам августа

Компания JATO Dynamics опубликовала данные по продажам автомобилей в Европе и подготовила список самых востребованных из них по итогам августа.

Сразу стоит отметить, что в рейтинге произошли изменения, а модели Nissan Qashqai удалось ворваться в тройку самых продаваемых.

При этом лидерство по продажам на европейском рынке все также удерживает Volkswagen Golf. Его продажи в прошлом месяце составили 34 659 штук, что на 11 процентов лучше, чем за аналогичный период прошлого года. Вторым самым продаваемым кроссовером стал Renault Clio.

Его дилеры реализовали в количестве 25 734 единиц, что на 54 процента больше. Nissan Qashqai занял третью строчку и это при том, что его объёмы продаж в сравнении с августом 2017 года выросли на 94%, и составили 24 407 штук.

Продажи Volkswagen Polo выросли на 69%, но автомобиль располагается на четвертой строчке, а следом за ним оказался Renault Captur с показателем 20 479 ед., что больше на 106%.

Во второй пятерке самых продаваемых автомобилей на рынке Европы по итогам августа оказались следующие модели: