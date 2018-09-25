В Сети появилось фото раннего прототипа ЗАЗ «Таврия» — «Перспектива»

Многие «Таврию» называли копией ВАЗ-2108, но на стадии разработки это был другой автомобиль. В Сети была опубликована фотография ранней «Таврии».

Тогда модель носила кодовое название «Перспектива» и при ее разработке инженеры ориентировались на Ford Fiesta.

Стоит отметить, что «Таврия» на заводе ЗАЗ выпускалась с 1988 по 1997 год, но ее разработкой начали заниматься еще в 1978 году. На снимке показан ранний прототип, который был выпущен в 1979 году.

В конечном счете на конвейерную линию «Таврия» попала в 1988 году, причем уже после того как были выпущены ВАЗ 2108 и Москвич 2141.