Названы цены на обновленный внедорожник УАЗ «Патриот»

Обновлённая версия внедорожника УАЗ «Патриот» подорожает на 35 тысяч рублей, такие данные приводит портал «АвтоВести».

Как удалось узнать журналистам портала, все комплектации российского внедорожника подорожают, а еще будет представлена новая версия «Флит», которая и станет базовой.

В ней будут устанавливать прежнюю версию мотора, а её цена окажется на 15 тыс. больше, чем сейчас стоит комплектация «Классик».

То есть самая доступна версия УАЗ «Патриот» в следующем месяце обойдется в 746 500 рублей.

Все остальные версии будут дороже от текущих цен на 35 000 рублей. Исходя из этого несложно посчитать, что «Классик» будет стоит от 766 500 рублей, цена версии «Оптимум» будет начинаться от 866 500 рублей, а «Престиж» от 984 000 рублей.

Самая дорогая комплектация – «Максимум» уже обойдется покупателям по цене от 1 054 000 рублей. Также для каждой версии можно будет заказать пакет «Экспедиция», в который входит лебедка, багажник, силовые пороги, внедорожные шины и лестница.

Источник «АвтоВести«