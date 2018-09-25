Новый лимузин Дональда Трампа впервые показали на видео

В Сети появилось видео, на котором можно увидеть лимузин Дональда Трампа. Как известно машина для президента США имеет название The Beast, которое переводится как «Зверь».

Машину заметили во время движения по Манхеттену. Как известно, The Beast Дональда Трампа создавали на базе автомобиля американской марки Cadillac.

Это бронированный лимузин, вес которого составляет не менее 8 тонн, а его длина – 5,5 метра.

В машине имеются бронированные стекла, предварительная толщина которых составляет 12 см, а броня дверей – 20 см.

Предварительная стоимость The Beast составляет 1,2 млн долларов.

Лимузин на видео будет после третьей минуты: