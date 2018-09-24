В Японии показали единственный «заряженный» седан Toyota Century GRMN

В Японии показали «заряженный» седан Toyota Century, который был подготовлен подразделением Gazoo Racing.

Роскошную модель показал президент японской компании, а точнее он на ней прибыл на собрание автопроизводителей страны. При этом на улице для журналистов была проведена короткая презентация.



Стоит отметить, что Toyota Century GRMN выпущена в единственном экземпляре и он находится в личном пользовании президента компании.

Технические характеристики роскошного седана не раскрываются, а внешне модель от классической версии отличается иными колесными дисками, специальным аэродинамическим обвесом и спойлером.



Напомним, Toyota Century выпускается только для Японии. На этой модели ездят в основном очень состоятельные люди или политики. Под капотом Century устанавливается гибридный мотор мощностью 431 л.с.



На японском рынке роскошную модель собирают на заводе Toyota Higashi-Fuji Plant. Цена за седан начинается от 19 600 000 иен, что в пересчете около 11 млн рублей.