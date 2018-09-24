«Автотор» расширил сотрудничество с компанией Hyundai и теперь он на своем заводе начал собирать тяжелые грузовики Xcient.
На «Автоторе» осваивают производство тяжелых грузовиков Hyundai Xcient
24.09.2018 23:43
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Пока автомобильное предприятие собирает пилотную партию тяжёлых грузовиков, а после завод начнет выпускать самосвалы с колесной формулой 8х4 и другую строительную технику на базе шасси 6х4.
Все версии могут быть оснащены различным оборудованием.
Также будет выпускаться магистральный тягач Hyundai Xcient с колесной формулой 4х2.
Напомним, «Автотор» также выпускает другие коммерческие модели Hyundai, а это HD35, HD35С, HD65, HD78, HD120, HD170.
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