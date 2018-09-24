На «Автоторе» осваивают производство тяжелых грузовиков Hyundai Xcient

«Автотор» расширил сотрудничество с компанией Hyundai и теперь он на своем заводе начал собирать тяжелые грузовики Xcient.

Пока автомобильное предприятие собирает пилотную партию тяжёлых грузовиков, а после завод начнет выпускать самосвалы с колесной формулой 8х4 и другую строительную технику на базе шасси 6х4.

Все версии могут быть оснащены различным оборудованием.

Также будет выпускаться магистральный тягач Hyundai Xcient с колесной формулой 4х2.

Напомним, «Автотор» также выпускает другие коммерческие модели Hyundai, а это HD35, HD35С, HD65, HD78, HD120, HD170.