Удлиненный кроссовер Audi Q2L дебютировал на автосалоне в Чэнду, а теперь компания готовит его к выходу на рынок и сегодня озвучила стоимость новинки.
Компания Audi назвала цены на удлинённый кроссовер Q2L
24.09.2018 19:56
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Новая версия кроссовера от Audi получила габариты больше, чем у обычного Q2, а также отличается внутренней компоновкой.
Размеры новинки составляют: 4236/1785/1548 мм, расстояние между осями – 2 628 мм. Под капотом модели располагается турбомотор с рабочим объёмом цилиндров 1,4 литра.
Его мощность составляет 150 л.с., работая в паре с семиступенчатой коробкой и переднеприводной системой. Опционально кроссоверу будет доступен полный привод.
В начальной комплектации Audi Q2L оценили на территории Китая в 226 800 юаней, а это около 2,2 миллиона рублей.
В максимальной комплектации ценник составляет 281 800 юаней или почти 2,8 миллиона.
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