Компания Audi назвала цены на удлинённый кроссовер Q2L

Удлиненный кроссовер Audi Q2L дебютировал на автосалоне в Чэнду, а теперь компания готовит его к выходу на рынок и сегодня озвучила стоимость новинки.

Новая версия кроссовера от Audi получила габариты больше, чем у обычного Q2, а также отличается внутренней компоновкой.

Размеры новинки составляют: 4236/1785/1548 мм, расстояние между осями – 2 628 мм. Под капотом модели располагается турбомотор с рабочим объёмом цилиндров 1,4 литра.

Его мощность составляет 150 л.с., работая в паре с семиступенчатой коробкой и переднеприводной системой. Опционально кроссоверу будет доступен полный привод.

В начальной комплектации Audi Q2L оценили на территории Китая в 226 800 юаней, а это около 2,2 миллиона рублей.

В максимальной комплектации ценник составляет 281 800 юаней или почти 2,8 миллиона.