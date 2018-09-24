Инсайдеры рассказали о новом двигателе для внедорожника Jeep Wrangler

Американская компания готовит к продажам новое поколение внедорожника Jeep Wrangler с новым дизельным мотором, который заменит 2,8-литровый ДВС с 163-сильной отдачей.

В дилерских документах нашли заказы внедорожников с новым 3,0-литровым дизелем, мощность которого по предварительным данным составит 264 л.с. и 599 Нм крутящего момента.

Этот дизельный мотор будет работать исключительно с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией.

Известно, что новый двигатель будет предлагаться в версиях Unlimited Sport, Sahara и Rubicon.

Напомним, Wrangler в России предлагается только с одним ДВС, а это 2,0-литровый турбомотор мощностью 272 л.с. с крутящим моментом 400 Нм.