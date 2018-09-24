GAC в Париже представит новое поколение кроссовера GAC GS5

Для российского рынка GAC GS5 сертифицировали еще в прошлом году, но в Россию кроссовер так и не приехал. В Китае эта модель предлагается с 2012 года и скоро она получит новое поколение.

В основе первой генерации GAC GS5 лежит платформа от Alfa Romeo 166, которую китайская компания выкупила еще в 2008 году и использовала для своих моделей.

Сейчас в Китае GAC GS5 не пользуется спросом, поэтому компания решила выпустить новое поколение кроссовера, которое также будет создано на платформе FCA.

Презентация китайского «паркетника» пройдет на Парижском автосалоне, но его внешность и некоторые характеристики уже давно известны, так как модель была зарегистрирована в базе министерства промышленности Китая.

Длина нового GAC GS5 будет на 55 мм меньше, чем у текущей генерации, при этом колесная база автомобиля останется прежней.

На китайском рынке модель будет предлагаться с бензиновыми турбомоторами мощностью 152 и 169 л.с. Трансмиссия у автомобиля будет только автоматическая, а вот насчет полного привода пока ничего неизвестно.

Внешность и салон GS5 будет полностью новый, а судя по шпионским снимкам, в салоне кроссовера появится мультимедийная система с большим экраном.

В Европе кроссовер дебютирует под маркой Trumpchi, а сейчас автопроизводитель показал скетчи новинки.

Все подробности про новую модель раскроют на Парижском автосалоне, который начнет свою работу 2 октября.