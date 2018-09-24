Интерьер серийного кроссовера BMW X7 рассекретили до премьеры‍

Уже известно, что серийная версия большого кроссовера BMW X7 будет представлена на автосалоне в Париже в октябре.

Сегодня в распоряжении зарубежного издания Motor1 оказались шпионские фото, которые полностью рассекретили интерьер новинки.

Как известно, кроссовер на рынке составит конкуренцию таким моделям как Cadillac Escalade, Audi Q7, Range Rover и других.

Благодаря шпионским снимкам стало известно, что в салоне автомобиля установят панель приборов, подобную той, что использовали в 8-Series, при этом большой экран имеет дизайн, как у 5-Series.

При отделке салона использовалось дерево, алькантара и кожа. Как уже сообщалось ранее, в основе кроссовера расположится платформа CLAR, а линейка двигателей получит бензиновые и дизельные агрегаты.

Также кроссовер будет доступен с гибридной установкой. Серийная сборка BMW X7 будет налажена на предприятии в Южной Каролине.