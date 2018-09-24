В России стартовали продажи нового купе Bentley Continental GT‍

Стоимость на новое поколение купе компания Bentley озвучила еще в мае этого года, а теперь стартовали «живые» продажи автомобиля.

Купе Bentley Continental GT в России оценили в 14 290 000 рублей. Для покупки доступно и исполнение First Edition, правда в такой версии автомобиль обойдется уже в 16 490 000 рублей.

В автомобиле установили шестилитровый двигатель W12 мощностью 635 л.с. В качестве трансмиссии предлагается восьмискоростной робот, с которым купе способно разгонятся от 0 до 100 км/ч за 3,7 секунды, а максимальная скорость автомобиля составляет 333 км/ч.

Bentley Continental GT будет предлагаться с адаптивными амортизаторами и активными стабилизаторами поперечной устойчивости.

Также стоит отметить в купе наличие пневматической подвески и систему деактивации цилиндров при малых нагрузках на мотор.