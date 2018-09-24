Mercedes-Benz представит на мотор-шоу в Париже новый B-Class

На Парижский автосалон Mercedes-Benz привезет новое поколение минивэна B-Class, об этом сообщили представители компании.

В новинке установят новые системы безопасности, которые уже можно встретить во флагманской модели. В основе минивэна будет новая платформа MFA. Новый B-Class немного вырастет в размерах, его салон станет просторнее, а багажник больше.

Предполагается, что немецкий минивэн будет оснащаться 1,3-литровым бензиновым мотором мощностью 161 л.с.

Также сообщалось, что модель получит 1,5-литровый дизель с 116-сильной отдачей. Еще стоит ожидать версии с 2,0-литровым бензиновым мотором, у которого отдача составляет 222 л.с.

В салоне нового Mercedes-Benz B-Class установят мультимедийный комплекс MBUX, который уже сейчас можно встретить в новой модели A-Class.

Остальных подробностей про минивэн пока нет. Презентация модели состоится на Парижском автосалоне 2 октября 2018 года.