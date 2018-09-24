Audi выпустит роскошный седан под возрожденной маркой Horch

Немецкая марка заявила о намерении выпустит новый роскошный седан, который будет конкурировать на рынке с моделью Mercedes-Maybach S-Class.

Как стало известно, новинка будет предлагаться на рынке под возрожденной маркой Horch, при этом основой для нее станет платформа от A8.

Напомним, что ранее под брендом Horch выпускали премиальные автомобили, однако роскошный седан станет единственной моделью Horch, так как эту марку не планируют делать отдельной.

Презентация роскошного седана ожидается через два-три года. Есть предположение, что модель получит шестилитровый двигатель, используемый сейчас в моделях Bentley Continental GT.