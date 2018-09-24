Компания «УАЗ» начала поставки внедорожников в Мексику

В этом месяце на территории Мексики был отрыт первый дилерский центр компании УАЗ, а партнером последней стала Logistics Dynamics Corporation.

Как сообщает пресс-служба УАЗа, дистрибьютор в 2017 году приобрел партию внедорожников УАЗ Хантер.

Поставка этой партии необходима была для изучения потенциального спроса, а вместе с тем и для омологации.

В результате компания УАЗ начала поставки своих внедорожников в Мексику, причем в дальнейшем будут поставляться на рынок Мексики не только внедорожники, но и минивэн УАЗ-2206, а также пикап и модель Профи.

Последние находятся на завершающей стали сертификации. Планируется, что до конца этого года в Мексику будет поставлено не менее 100 Хантеров.

Кроме этого, в Мексику отправят и тестовые образцы других автомобилей, включая Патриот. В 2019 году УАЗ намерен поставить как минимум 300 своих автомобилей.