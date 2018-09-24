Назван ТОП-5 лучших подержанных кроссоверов до 400 тысяч рублей‍

Автомобильные эксперты подготовили рейтинг кроссоверов, стоимость которых достигает 400 тысяч рублей на вторичном рынке.

Как отмечают эксперты, кроссоверы за 340-400 тысяч рублей на вторичном рынке считаются самыми доступными, ведь все модели, которые имеют ценник ниже по сути очень старые и обычно требуют серьёзного ремонта.

При этом проанализировав предложения на рынке эксперты назвали ТОП-5 лучших кроссоверов с пробегом до 400 тыс. рублей.

Так, на первом месте списке по версии Daily-Motor.Ru оказался внедорожник Шевроле Нива. Именно эту модель назвали лучшим предложением несмотря на слабый двигатель. Ниву с пробегом можно купить за 400 тысяч рублей за модель 2013-2014 г. выпуска.

На втором месте оказался кроссовер Honda HR-V. Предложения на вторичном рынке Honda HR-V назвали наиболее интересными, если не учитывать вариатор, которые создает немало проблем для владельцев. На третьем месте оказался внедорожник Mitsubishi Pajero.

За 400 тысяч рублей можно найти автомобиль в хорошем состоянии, но это будет модель 1997-2000 годов.

Его недостатком назвали только бензиновый мотор GDI, который является привередливым к качеству используемого топлива.

На четвертое и пятое место эксперты определили Toyota RAV4 и Honda CR-V 1998-2001 годов, которые также можно купить на вторичном рынке по цене до 400 тысяч рублей.