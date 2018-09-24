Стали известны результаты продаж автомобилей премиального бренда Genesis в России за август и период с начала года.

Согласно опубликованным данным, в прошлом месяце российские дилеры реализовали 207 автомобилей Genesis, а этот результат превышает прошлогодний в 3,8 раза.

При этом с начала года объёмы продаж выросли на 67 процентов и составили 1 033 ед.

Таким образом, Genesis с начала года реализовал на рынке РФ более 1000 автомобилей, среди которых седаны G90, G80 и G70.

Ранее стало известно, что в сентябре на российском рынке подорожал седан Genesis G70, а между тем в Сети появились изображения нового седана Genesis G90 2019.