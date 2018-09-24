В Сети опубликованы шпионские фото нового кроссовера Chery T1C‍

В распоряжении китайских автомобильных изданий оказались фотографии нового кроссовера, который будет известен на рынке под другим брендом.

Его кодовое название Chery T1C, а на рынок он выйдет под брендом EXEED. По предварительным данным, кроссовер поступит в продажу в третьем квартале следующего года.

В основе кроссовера располагается платформа Chery T1X, которая разрабатывалась совместно с Jaguar Land Rover.

Внешность новинки будет выполнена в стилистике Tiggo 8, а моторная гамма будет представлена 1,6-литровым двигателем.

Последний в зависимости от комплектации получит мощность 190 и 218 лошадиных сил, работая в паре с семискоростным роботом.