В распоряжении китайских автомобильных изданий оказались фотографии нового кроссовера, который будет известен на рынке под другим брендом.
В Сети опубликованы шпионские фото нового кроссовера Chery T1C
24.09.2018 07:24
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Его кодовое название Chery T1C, а на рынок он выйдет под брендом EXEED. По предварительным данным, кроссовер поступит в продажу в третьем квартале следующего года.
В основе кроссовера располагается платформа Chery T1X, которая разрабатывалась совместно с Jaguar Land Rover.
Внешность новинки будет выполнена в стилистике Tiggo 8, а моторная гамма будет представлена 1,6-литровым двигателем.
Последний в зависимости от комплектации получит мощность 190 и 218 лошадиных сил, работая в паре с семискоростным роботом.
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