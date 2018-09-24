Кроссовер Mazda CX-5 2019 модельного года получил новый двигатель

Новый двигателей теперь будут устанавливать для обновленного кроссовера на североамериканском рынке.

В компании Mazda скоро объявят о старте продаж обновленного кроссовера, но уже сейчас известно, какие изменения произошли в автомобиле.

Mazda CX-5 2019 модельного года получил не только новый двигатель, но и расширенный список оборудования, а также изменения в салоне.

Теперь в линейке двигателей будет 2,5-литровый мотор Skyactiv-G. Этот агрегат оснащен турбиной и имеет мощность 254 л.с. при 420 Нм крутящего момента.

В паре с двигателем будет работать шестискоростной автомат, который передаст крутящий момент на переднюю или обе оси.

Останутся в моторной гамме и 2,0 и 2,5-литровый двигатели с отдачей 149 и 194 л.с. соответственно.

В начальной комплектации обновленного кроссовера появится новая информационно-развлекательная система с поддержкой смартфонов, а в списке оборудования появились новые системы безопасности и помощи водителю.

На североамериканском рынке кроссовера 2019 модельного года появится до конца осени.