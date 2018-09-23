Porsche полностью отказывается от дизельных двигателей‍

Представители марки Porsche сделали официальное заявление, о том, что они отказываются от использования дизельных ДВС в своих автомобилях.

Теперь в модельной линейке Porsche будут только бензиновые, гибридные и электрические версии автомобилей.

При этом в заявлении компании уточняется, что отказ от дизельных двигателей в автомобилях не означает, что производитель не будет выполнять обязательства перед клиентами, которые уже являются владельцами дизельных модификаций машин Porsche.

Кроме этого, стоит отметить, что на дизельные версии авто приходилось всего 12% от всех объемов выпускаемых моделей марки.

А еще с начала года компания перестала предлагать на рынке дизельные модели, при этом в развитие гибридов и электрокаров производитель инвестирует шесть миллиардов долларов.