Jaguar Land Rover в августе увеличил российские продажи на 36%

Российские дилеры Jaguar Land Rover по итогам прошлого месяца реализовали 1 090 новых автомобилей, что на 36 процентов превышает прошлогодние результаты.

Из общего показателя автомобилей Jaguar было реализовано в количестве 157 штук, что на 40 процентов выше.

Автомобилей Land Rover на российском рынке реализовали в количестве 871 ед., что на 36% больше.

Между тем напомним, что в этом месяце стартовали официальные продажи кроссовера Range Rover, а в середине лета на рынок вышел и кроссовер I-Pace.