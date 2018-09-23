Новый бюджетный кроссовер Baojun 530 побил свои рекорды продаж

Недорогой кроссовер от марки Baojun, созданной совместными усилиями SAIC и General Motors, вышел на рынок этой весной и уже в первый месяц продаж Baojun 530 показывал хорошие результаты продаж.

Ранее сообщалось, что кроссовер вызвал ажиотажный спрос, а этим летом его продажи позволили подняться на высокие позиции в рейтинге самых востребованных в своем сегменте, опередив кроссоверы Toyota RAV4, Nissan Qashqai, Honda XR-V и Nissan X-Trail.

В летние месяцы Baojun 530 разошелся тиражом в количестве 40 тысяч единиц, а теперь автомобиль находится на седьмой строчке списка самых продаваемых автомобилей, побив при этом собственные рекорды продаж, сообщили в компании.

Напомним, что на китайском рынке кроссовер предлагается по цене от 78 900 юаней минимум, а это около 764 тысяч рублей.