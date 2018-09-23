Эксперты назвали ТОП-5 лучших гибридных иномарок на рынке РФ

Российские автомобильные эксперты проанализировали предложения на рынке и назвали пятерку лучших автомобилей, которые оснащены гибридной силовой установкой.

Лучшим предложением на рынке среди гибридный моделей эксперты назвали модель Toyota Prius, в котором отметили интересный дизайн и относительно доступную стоимость – 1,2 млн рублей.

На второе место ТОП-5 эксперты CarsWeek.ru определили гибридную модель премиальной марки Лексус, а именно Lexus NX 300H.

В автомобиле есть немало современных систем, а также отличные динамические характеристики, но его ценник в России начинается от трех миллионов рублей.

В тройке ТОП-5 лучших гибридных иномарок на рынке РФ расположился немецкий автомобиль Audi A6 Hybrid, за который дилеры просят 2,7 миллиона рублей минимум.

На четвертой строчке рейтинга расположился гибридный BMW i8, правда его стоимость в России составляет 9,5 миллиона рублей минимум.

Ну и замыкает пятерку лидеров Porsche Panamera 4 E-Hybrid с ценником 7,5 миллиона рублей.