Эксперты назвали ТОП-3 кроссовера на рынке РФ до 2 млн рублей‍

На российском рынке представлено большое количество внедорожников и кроссоверов, среди которых есть бюджетные модели, чья стоимость не превышает 1 млн рублей.

Также большой выбор моделей представлен в ценовой категории от 1 до 2 млн рублей.

В этом ценовом диапазоне лучшими специалисты назвали Hyundai Santa Fe, Skoda Kodiaq и Toyota RAV4.

На первом месте оказался Santa Fe, который дилеры предлагают за 1,99 млн рублей. Данная модель доступна с бензиновым и дизельным мотором.

Трансмиссия кроссовера зависит от мотора. Так, бензиновый комплектуется 6-ступенчатой автоматической коробкой.

Дизельный ДВС доступен только с 8-ступенчатым «автоматом». Привод для всех версий Hyundai Santa Fe только полный.

Также до двух млн рублей можно укомплектовать Skoda Kodiaq. Эта версия чешского кроссовера в базе стоит от 1,39 млн рублей.

За 2 млн рублей клиент получит максимально укомплектованный автомобиль с полным приводом и автоматической трансмиссией.

В списке еще значится один из самых популярных кроссоверов в РФ — это Toyota RAV4. В базовом исполнении японский «паркетник» доступен за 1,45 млн рублей, но за счет большого количество опций RAV4 может обойтись свыше 2 млн рублей.