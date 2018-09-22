Продажи автомобилей на мировом рынке в августе выросли на 3%

Объёмы продаж новых автомобилей в мире составили 7 млн 523 тыс. единиц, включая легкие коммерческие авто. Этот показатель становится на 2,7% больше, чем в августе 2017 года.

С начала года мировой рынок вырос на 3,1% до 63 млн 259 тыс. единиц.

Лидерство все также удерживает автомобильный рынок Китая, где продажи по итогам августа составили 2 млн 105 тыс. машин, что хуже на 2,6%.

Рынок США все также остается вторым с результатом 1 млн 488 тыс. авто, что больше на 0,6%. В Западной Европе было продано 1 млн 127 тыс. автомобилей, что на 22,6% больше.

В Восточной Европе рост составил 4,3% до 347,8 тыс. единиц.