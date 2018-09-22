Российские аналитики провели исследование и выяснили, в каких регионах РФ чаще всего приобретают пикапы.

Так, был составлен рейтинг ТОП-5 регионов по продажам новых пикапов, который ожидаемо возглавила столица России.

В Москве по итогам августа приобрели 151 новый пикап, а этот результат превысил прошлогодний на 71,6%. На втором месте оказался Ханты-Мансийский АО с результатом 91 проданных пикап, что больше на 59,6%. Московская область стала третьей.

Жители Подмосковья в прошлом месяце купили 51 пикап, а этот результат выше на 31,4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

На четвертом и пятом месте расположился Санкт-Петербург и Краснодарский край. В этих регионах в августе продали 61 и 49 новых пикапов.

В августе россияне чаще всего приобретали УАЗ «Пикап», Toyota Hilux, Mitsubishi L200, «ВИС-2349» и Volkswagen Amarok, которые являются самыми продаваемыми в сегменте.