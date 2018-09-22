Эксперты составили рейтинг лучших семейных автомобилей

Рейтинг лучших семейных автомобилей создавали зарубежные журналисты, которые часть из автомобилей тестировали сами, а также изучали тест-драйвы более 300 автомобилей.

Основной для рейтинга стала безопасности машины, комфорт, вместительность и ездовые качества.

В результате в рейтинге оказалось 16 моделей авто, из отобранных 24, которые признаны разными экспертами лучшими на автомобильном рынке.

Как ни странно, но в списке лучших семейных автомобилей оказались не только минивэны, которых в рейтинге числится только три, но и седаны и внедорожники.

Седанов в списке оказалось шесть, а кроссоверов – семь.

В результате рейтинг лучших семейных автомобилей выглядит следующим образом:

1. Honda Civic

2. Honda Accord

3. Kia Optima

4. Hyundai Sonata

5. Chevrolet Malibu

6. Chevrolet Impala

7. Honda CR-V

8. Honda 2016 HR-V

9. Honda Pilot

10. Toyota Highlander

11. Nissan Pathfinder

12. Chevrolet Tahoe

13. Subaru Outback

14. Honda Odyssey

15. Toyota Sienna

16. Kia Sedona