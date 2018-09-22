Рейтинг лучших семейных автомобилей создавали зарубежные журналисты, которые часть из автомобилей тестировали сами, а также изучали тест-драйвы более 300 автомобилей.
Эксперты составили рейтинг лучших семейных автомобилей
Основной для рейтинга стала безопасности машины, комфорт, вместительность и ездовые качества.
В результате в рейтинге оказалось 16 моделей авто, из отобранных 24, которые признаны разными экспертами лучшими на автомобильном рынке.
Как ни странно, но в списке лучших семейных автомобилей оказались не только минивэны, которых в рейтинге числится только три, но и седаны и внедорожники.
Седанов в списке оказалось шесть, а кроссоверов – семь.
В результате рейтинг лучших семейных автомобилей выглядит следующим образом:
1. Honda Civic
2. Honda Accord
3. Kia Optima
4. Hyundai Sonata
5. Chevrolet Malibu
6. Chevrolet Impala
7. Honda CR-V
8. Honda 2016 HR-V
9. Honda Pilot
10. Toyota Highlander
11. Nissan Pathfinder
12. Chevrolet Tahoe
13. Subaru Outback
14. Honda Odyssey
15. Toyota Sienna
16. Kia Sedona