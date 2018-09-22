Автомобили из семейства Lada Vesta будут поставлены российским военным, о чем стало известно ранее.
В Сети появилось первое фото «заряженной» Lada Vesta для военных
22.09.2018 15:22
28 0
При этом сообщалось, что для военных будет поставлена партия внедорожных Lada Vesta, которые будут отличаться от обычных автомобилей наличием спецоборудования и окрасом кузова.
Часть из автомобилей уже походит тестирование, а один из Vesta Cross даже показали на форуме «Армия-2018».
При этом сегодня в Сети появился снимок «заряженной» версии автомобиля, который носит приставку к названию Sport.
Этот автомобиль также предназначен для эксплуатации военной автоинспекцией. Фотография была создана во время перевозки спорт-седана на автовозе.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Lads vesta Sport, вы серьёзно?;)) Военные;) #lada #ladavesta #sportlada
Комментарииcomments powered by HyperComments