В Сети появилось первое фото «заряженной» Lada Vesta для военных

Автомобили из семейства Lada Vesta будут поставлены российским военным, о чем стало известно ранее.

При этом сообщалось, что для военных будет поставлена партия внедорожных Lada Vesta, которые будут отличаться от обычных автомобилей наличием спецоборудования и окрасом кузова.

Часть из автомобилей уже походит тестирование, а один из Vesta Cross даже показали на форуме «Армия-2018».

При этом сегодня в Сети появился снимок «заряженной» версии автомобиля, который носит приставку к названию Sport.

Этот автомобиль также предназначен для эксплуатации военной автоинспекцией. Фотография была создана во время перевозки спорт-седана на автовозе.