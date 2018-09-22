В МВД уточнили правила выдачи новых автомобильных номеров

Представитель МВД прокомментировал российским журналистам правила выдачи новых автомобильных номеров, которые будут введены с 1 января 2019 года.

Всего появится 10 новых типов государственных регистрационных знаков.

Представитель МВД России Андрей Капустин рассказал журналистам «РИА Новости», что введение новых номеров не означает, что владельцам придется перерегистрировать свои авто.

Замена номерных знаков будет происходить по желанию.

Отдельно было отмечено, что изготовление номеров происходит по действующим технологиям, с использованием того же шрифта и типа.