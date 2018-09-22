Реплику кабриолета ГАЗ-13 «Чайка» выставили на продажу за 14 млн рублей‍

Автомобиль очень похож на кабриолет «Чайку», но на самом деле это реплика, за которую автор объявления просит почти 14 млн рублей.

За всю историю было выпущено 20 единиц кабриолетов «Чайка», в которых устанавливали мягкую крышу с гидравлическим приводом и пятилитровый мотор мощностью 195 л.с.



В реплике вовсе нет крыши и мотор там установлен от Toyota Land Cruiser с автоматической трансмиссией.

Салон выставленного на продажу кабриолета выполнен из кожи бежевого цвета. В Казахстане за автомобиль просят 20 миллионов тенге, что в пересчете 13,7 млн рублей.