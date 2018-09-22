Great Wall назвала цены на революционный кроссовер Haval F5‍

Китайская компания Great Wall рассказала о стоимости нового кроссовера, который позиционируют как революционный и предназначенный для молодой аудитории.

Новинка Haval F5 станет доступна для покупки на территории КНР через четыре дня, анонсирован автомобиль и на российском рынке, где он появится ориентировочно через год.

Новая молодежная модель получила следующие габариты: 4 470/1 857/1 638 мм, расстояние между осями 2 680 мм.

Среди двигателей для Haval F5 будет доступно два бензиновых агрегата, оснащенных турбиной. Мощность полуторалитрового мотора составляет 170 л.с., а двухлитровый двигатель выдает 197 л.с.

Обе силовые установки будут работать с семискоростной роботизированной коробкой с двумя сцеплениями.

Система привода будет на переднюю ось, а за дополнительную плату предложат полный привод. В списке оснащенности предложат немало современных систем безопасности и помощи водителю.

Стоимость кроссовера составит от 115 до 135 тысяч юаней или от 1,1 до 1,3 миллиона рублей.