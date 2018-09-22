На выставке в Красноярске показали Cadillac Мэрилин Монро 1995 года

Американский автомобиль Cadillac 1995 в отличном состоянии показали на выставке в Красноярске, которая проходит в МВДЦ «Сибирь».

Показанный экземпляр автомобиля принадлежал Мерлин Монро, причем нынешний хозяин говорит, что получил машину в ужасном состоянии.

Модель 1995 года пришлось восстанавливать около двух лет, а поиск деталей для модели осуществляли по всему миру.

Какую сумму потратил нынешний владелец на восстановление машины не сообщается.

Как отмечается, в этом году на выставке «МоторЭкспоШоу» показали почти 150 автомобилей. Вход на выставку платный, а стоимость составляет 150 рублей, пишет tvk6.ru.