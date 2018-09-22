Компания BMW повысит цены на свои авто в России с 1 октября‍

В прошлом месяце уже было зафиксировано изменение цен на автомобили немецкой марки, но теперь BMW анонсировала удорожание почти всего модельного ряда в России.

Дилеры BMW с 1 октября повысят цены на автомобили в России, а удорожание затронет почти все автомобили во всех комплектациях.

Ценники вырастут в пределах от 20 до 150 тысяч рублей. Отмечается, что пакеты локальной сборки по новой цене поступят к дилерам уже в этом месяце, а другие комплектации получат новые ценники с октября.

В пределах от 20 до 60 тысяч рублей станут дороже модели 2-, 5 и 6-серии, а на 50-100 тысяч рублей станут дороже модели BMW 4-series.

Некоторые модели кроссоверов прибавят в цене от 50 до 150 тысяч рублей.