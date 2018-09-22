Chery в России рассказала о скидках на кроссоверы Tiggo

Китайская компания в России до конца октября предложит своим клиентам выгодные предложение при покупке кроссоверов серии Tiggo.

Модель Chery Tiggo 5 доступна со скидкой в 60 тысяч рублей по программе trade-in. Также на кроссовер можно оформить кредит по программам «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль».

По этим предложениям клиент получает скидку 70 и 50 тысяч рублей соответственно.

Также есть кредитное предложение со ставкой от 0,01% годовых. Еще дополнительную скидку в размере 30 тысяч рублей можно получить при бронировании автомобиля через официальный сайт компании.

Такие же предложения действуют и на модели Chery Tiggo 3 и Chery Tiggo 2. Их можно оформить по льготному кредитованию, воспользоваться рассрочкой на два года с первоначальным взносом 40% и получить скидку по программе trade-in.