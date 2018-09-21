Обновленная версия седана уже была замечена на тестах в Китае, правда тестовый прототип пока покрыт толстым слоем камуфляжной пленки.

GM готовит обновление для бюджетного седана Chevrolet Sail, сборка которого осуществляется на территории КНР.

Судя по расположения камуфляжной пленки, автомобиль получит немало изменений во внешности. Предполагается, что дизайн обновленного Sail будет выполнен в стилистике Chevrolet Cruze.

Какие изменения произойдут в салоне пока неизвестно, а вот в моторной линейке, как предполагается, изменений не будет.

Таким образом, линейка двигателей будет представлена 1,5-литровым 113-сильным двигателем, в паре с которым работает 5-ступенчатая механика или робот.